«Газпром» и австрийская OMV договорились о сотрудничестве в сфере СПГИзвестия 06:58

«Газпром» и OMV договорились о стоимости сделки по покупке австрийской компанией доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских нефтегазовых отложений Уренгойского месторождения.

«Газпром» и австрийская OMV договорились о сотрудничестве в сфере СПГ

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Авто Названы цены на новый Volkswagen Passat 2020 Позже станет доступна версия с подключаемым гибридом мощностью 218 л.с. Цены на новый Volkswagen Passat в Германии начинаются с отметки в 34 720 евро за седан с 1,6-литровым дизельным мотором на 120 сил, а самым дорогим, на данный момент, является Passat Alltrack — 50 795 евро.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Политика Путин призвал переосмыслить роль доллара США Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.

Здоровье Молодых специалистов привлекают на работу в село По инициативе врио губернатора оренбургской области Дениса Паслера из областного бюджета выделены средства, чтобы врачи востребованных специальностей, приступившие к работе в районных и городских больницах, амбулаториях, получали единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей.

Армия и оружие МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»* В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.

Политика Миллер заявил о готовности «Газпрома» продавать газ Украине со скидкой Глава политсовета партии Виктор Медведчук в свою очередь добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны сделать все, чтобы заключить с Россией контракт о прямых поставках газа.

Армия и оружие Американский крейсер совершил опасный манёвр вблизи корабля ВМФ России В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsvill едва не спровоцировал столкновение с российским большим противолодочным кораблём (БПК) «Адмирал Виноградов».

Общество Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства В документе отмечается, что урегулирование ситуации стало "результатом совместной работы между мэрией и храмом Святого Семейства, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".

Политика Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2» Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».

Шоу-бизнес Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя Семья покойной Жанны Фриске начала отдавать Русфонду деньги, которые остались после лечения певицы, передает «Комсомольская правда».

Политика Путин предложил оградить от торговых войн товары первой необходимости Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин призвал коллег из других стран снять санкционные ограничения на поставку продуктов первой необходимости и лекарств.

Здоровье Постоянную жажду назвали симптомом смертельно опасной болезни В беседе с "АиФ" врач рассказала, что постоянное ощущение жажды может свидетельствовать о диабете.

Армия и оружие «Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.

Общество Улицы Севастополя затопило после сильного ливня В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.

Политика Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.

Теннис Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос» Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.

Экономика ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.

Шоу-бизнес Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга Мужчина критикует певицу за откровенные фото Недавний выпуск журнала Playboy украсили открвоенные фотографии солистки групп "Лицей", "Кофе с Дождем" и "Винтаж" Анны Плетневой.

Политика Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде.

Здоровье Двое волгоградцев скончались от вяленой рыбы и консервов По данным Управления Роспотребнадзора, только за начало 2019 года двое волгоградцев скончались от вяленой рыбы и овощных консервов.