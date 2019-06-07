Энергетика

«Газпром» и австрийская OMV договорились о сотрудничестве в сфере СПГИзвестия 06:58

«Газпром» и OMV договорились о стоимости сделки по покупке австрийской компанией доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских нефтегазовых отложений Уренгойского месторождения.
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«Газпром» договорился с OMV об условиях продажи добывающих активов

РБК10:11

OMV войдет в проект ачимовских участков до конца года

ТАСС09:11

Австрийская OMV закупит у Газпрома свыше 1 млрд кубов СПГ

Взгляд.ру07:50

Австрийская OMV заплатит «Газпрому» 905 млн евро за долю в Уренгое

Вести.Финанс07:37

OMV договорилась с Газпромом о покупке миллиарда кубометров СПГ

РИА Новости07:27

OMV заплатит «Газпрому» €905 млн за долю в ачимовских залежах

Коммерсантъ08:15

«Газпром» и австрийская OMV договорились о сотрудничестве в сфере СПГ

Известия06:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Обновлено в 06:44
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Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
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Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Портал Jezebel составил список 26 бесталанных актеров Голливуда

Обновлено в 09:42
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Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
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Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Авто

Электромобили в ЕС обяжут пошуметь

Чтобы сделать дороги более безопасными - особенно узкие городские улочки, учитывая, что продажи электромобилей продолжают расти, Европейский союз (ЕС) требует, чтобы с 1 июля 2019 года новые модели электромобилей издавали шум при движении со скоростью до 20 км/ч.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Калужской области трое рабочих утонули в навозе

Обновлено в 10:04
Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»

В своем канале Дуров отметил, что его "впечатляет в техническом отношении" устройство новостного агрегатора "Яндекс.Новости".
Обновлено в 09:22
Политика

Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.
Обновлено в 10:50
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Футбол

Черчесов советует не доверять девушек Дзюбе

Наставник сборной России Станислав Черчесов вмешался в ответ нападающего Артема Дзюбы на вопрос, будет ли тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле.
Обновлено в 08:26
Политика

Украина арестовала российские «Русланы»

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца

Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии

Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Космос

Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

Обновлено в 06:20
Здоровье

В Минздраве не станут увеличивать порог детства

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что на данный момент ведомство не планирует увеличивать порог детства.
Обновлено в 06:02
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
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