Энергетика
«Газпром» и австрийская OMV договорились о сотрудничестве в сфере СПГИзвестия 06:58
«Газпром» и OMV договорились о стоимости сделки по покупке австрийской компанией доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских нефтегазовых отложений Уренгойского месторождения.
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Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Почта и Lamoda Group создадут распределительный центр в Подмосковье
Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети планируют в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Аркадий Волож назвал ошибкой позиционирование «Яндекс.Телефона»
Основатель "Яндекса" Аркадий Волож считал, что позиционирование "Яндекс.Телефона" на рынке было организовано неправильно.
Обновлено в 09:00
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Здоровье
В Минздраве не станут увеличивать порог детства
Глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что на данный момент ведомство не планирует увеличивать порог детства.
Обновлено в 06:02
Политика
Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
Депутат парламентской фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за их действий по задержанию депутата в 2015 году.
Обновлено в 10:11
Интернет
Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Авто
Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс»
Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».
Обновлено в 10:19
Единоборства
Попов и Ян прошли процедуру взвешивания перед UFC в Чикаго
Сегодня в Чикаго прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 238.
Обновлено в 10:27
Политика
Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»
Подольский районный суд по ходатайству главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Интернет
«Яндекс» договорился с ФСБ по ключам шифрования
Как писал Ruposters, ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования переписки для сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск".
Обновлено в 06:11
ЖКХ
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Технологии
Джигурда дал Дурову советы по голоданию
Актёр и шоумен, практикующий длительное голодание, поделился в эфире НСН советами по этой практике.
Обновлено в 07:27
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11