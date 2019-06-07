«Газпром» и австрийская OMV договорились о сотрудничестве в сфере СПГИзвестия 06:58

«Газпром» и OMV договорились о стоимости сделки по покупке австрийской компанией доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских нефтегазовых отложений Уренгойского месторождения.

«Газпром» и австрийская OMV договорились о сотрудничестве в сфере СПГ

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Общество Почта и Lamoda Group создадут распределительный центр в Подмосковье Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети планируют в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 тысяч квадратных метров.

Гаджеты Аркадий Волож назвал ошибкой позиционирование «Яндекс.Телефона» Основатель "Яндекса" Аркадий Волож считал, что позиционирование "Яндекс.Телефона" на рынке было организовано неправильно.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Политика Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2» Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Армия и оружие В США оценили модернизированный Ту-22М3М Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.

Происшествия В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».

Происшествия МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.

Здоровье В Минздраве не станут увеличивать порог детства Глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявила, что на данный момент ведомство не планирует увеличивать порог детства.

Политика Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина Депутат парламентской фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за их действий по задержанию депутата в 2015 году.

Интернет Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Авто Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс» Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».

Единоборства Попов и Ян прошли процедуру взвешивания перед UFC в Чикаго Сегодня в Чикаго прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 238.

Политика Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан» Подольский районный суд по ходатайству главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.

Общество Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.

Интернет «Яндекс» договорился с ФСБ по ключам шифрования Как писал Ruposters, ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования переписки для сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск".

ЖКХ Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.

Технологии Джигурда дал Дурову советы по голоданию Актёр и шоумен, практикующий длительное голодание, поделился в эфире НСН советами по этой практике.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.