Энергетика
«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкамТАСС 09:09
"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом журналистам сообщил глава австрийской компании Райнер Зеле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Политика
«Нафтогаз» ответил на заявление «Газпрома» по поставкам газа
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о новом контракте на поставку газа на Украину, передавал телеканал НТВ.
Обновлено в 08:42
Политика
Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери
Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 08:07
Интернет
Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин допустил превращение глобализации в пародию на саму себя
Путин пояснил, что речь идет о «превращении ее в пародию, в карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств».
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Анна Плетнева жалуется на угрозы супруга
Мужчина критикует певицу за откровенные фото Недавний выпуск журнала Playboy украсили открвоенные фотографии солистки групп "Лицей", "Кофе с Дождем" и "Винтаж" Анны Плетневой.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни
Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.
Обновлено в 08:07
Политика
Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»
Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Семья покойной Жанны Фриске начала отдавать Русфонду деньги, которые остались после лечения певицы, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:57
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке, которая ранее появилась в интернете и собрала почти 60 тыс. подписей.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Йович считает, что у сборной Украины нет звезд
Нападающий сборной Сербии и новичок "Реала" Лука Йович поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против сборной Украины (7 июня), сообщает Blic Online.
Обновлено в 03:27
Экономика
«Перекресток» будет продавать еду в кредит
Ритейлер намерен выпустить соответствующую виртуальную карту, соответствующее соглашение было подписано X5 Retail Group и "БКС-банком" на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Путин объяснил торпедирование «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам, пытаются торпедировать «Северный поток-2».
Обновлено в 08:00
Происшествия
Министру лесного комплекса Иркутской области предъявлено обвинение
Следствие предъявило обвинение министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).
Обновлено в 08:13
Общество
Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий бессрочно ставку НДС в размере 0% для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне московского авиаузла.
Обновлено в 04:34
Политика
Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной
Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46