«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкамТАСС 09:09

"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом журналистам сообщил глава австрийской компании Райнер Зеле.

«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам

Общество Павел Дуров отказался на месяц от еды Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. Об этом он сообщил в четверг в своем официальном канале в социальной сети.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Наука Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Происшествия В Петербурге катер врезался в мост В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".

Политика В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом» Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

Политика ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства Миграционная служба Донецкой народной республики отправила в Россию около 6 тысяч заявок от жителей на получение российского гражданства.

Политика Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.

Общество Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге "На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.

Происшествия В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Украина арестовала российские «Русланы» Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Политика Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.

Политика Трамп заявил, что между Россией и США могут быть хорошие отношения Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад Мюллера по "вмешательству РФ" в выборы 2016 года был сфабрикован представителями Демократической партии.

Здоровье Врачи перечислили способы избежать теплового удара в жаркую погоду Египетские специалисты рассказали, как защититься от жары и избежать теплового удара.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Транспорт Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Общество Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.

Происшествия В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.