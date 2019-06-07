Энергетика
«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкамТАСС 09:09
"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом журналистам сообщил глава австрийской компании Райнер Зеле.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
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