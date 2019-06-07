Энергетика

«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкамТАСС 09:09

"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом журналистам сообщил глава австрийской компании Райнер Зеле.
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OMV войдет в проект ачимовских участков до конца года

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OMV до 2044 года инвестирует около 950 млн евро в разработку ачимовских блоков Уренгоя

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Finam.Ru07:48
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«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей

Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
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