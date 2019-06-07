Энергетика
«Газпром» и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкамТАСС 09:09
"Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом журналистам сообщил глава австрийской компании Райнер Зеле.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
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Тренер сборной Сан-Марино сравнил сборную России с королевской коброй
Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варелла ответил на вопрос, какой результат матча с национальной командой России в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года он может назвать приемлемым.
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Общество
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Экономика
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Обновлено в 11:31
Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса.
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Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
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Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
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Обновлено в 11:39
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Обновлено в 09:56
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Украина арестовала российские «Русланы»
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
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«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
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