Экономика

«Газпром» готовит новую дивидендную политикуВедомости вчера в 15:00

До конца года «Газпром» разработает новую дивидендную политику, следует из сообщения госкомпании.
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«Газпром» готовит новую дивидендную политику

Ведомостивчера в 15:00

Честное дивидендное

Коммерсантъвчера в 15:58

«Газпром» может начать выплату дивидендов до 50% от прибыли в течение трех лет

Rambler News Serviceвчера в 11:09

«Газпром»: планка в 50% от прибыли по МСФО по дивидендам скорее будет максимальной

Финмаркетвчера в 11:35

«Газпром» признал, что дивиденды могут быть ниже 16,61 руб. на акцию

Интерфаксвчера в 10:57

«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику

ТАССвчера в 10:23

«Газпром» разработает новую дивидендную политику

Finam.Ruвчера в 10:27
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Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов

Обновлено в 00:55
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

В Кузбассе бушующий ураган сняли на видео

Жители региона снимали разгул стихии на фото и видео и публиковали в соцсетях.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Роман с Аллой Пугачевой, тайная свадьба и борьба с раком Владимира Кузьмина

Музыкант сумел обаять даже Примадонну советской эстрады. За тем, как развивался роман Кузьмина и Пугачевой, внимательно следила вся страна.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено 29 мая в 00:53
Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Авто

Авторынок Германии в апреле продолжил падение

Авторынок Германии в апреле снизился на 1,1% и составил 310715 машин (-0,5%).
Обновлено в 00:57
Общество

Новогодние каникулы в 2020 году станут короче

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено вчера в 03:25
Транспорт

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

Обновлено вчера в 10:13
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено вчера в 11:50
Экономика

Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 14:44
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено вчера в 07:03
Общество

Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников

Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:53
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено вчера в 09:26
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» АО «Кемсоцинбанк».
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Обновлено вчера в 22:24
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено вчера в 15:14
Авто

Первый Haval H7 российской сборки показали на видео

Обновлено вчера в 23:18
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