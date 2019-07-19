Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапаКоммерсантъ 16:23
«Газпром» планирует достроить газопровод Починки–Анапа, следует из данных на портале госзакупок. Изначально он задумывался под экспортный проект «Южный коридор». Тендеры на инженерные изыскания проводит «Газпром проектирование».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:57, Вашингтон
Авто
Skoda начала производство обновленного Skoda Superb
Обновлено в 10:54
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
Обновлено в 15:10
Политика
Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Иран захватил два британских танкера
Обновлено в 15:42
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла немцев в квалификации к ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Германии в стартовом матче квалификации к чемпионату мира-2019.
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Спорт
Сборная России по регби отменила матч с Грузией в Тбилиси
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Происшествия
При эвакуации из самолета в Шереметьеве пострадали восемь человек
Обновлено вчера в 23:38
Спорт
Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на чемпионате мира
Российский пловец Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.
Обновлено в 01:50
Авто
Автомобили Jaguar Land Rover получат детали из пластиковых отходов
Jaguar Land Rover начнет собирать автомобили из пластиковых отходов.
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Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Под Донецком уничтожены украинские оккупанты
Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.
Обновлено в 15:15
Экономика
Росстат выяснил, что зарплата половины россиян менее 35 тысяч рублей
Российские статистики сообщили о том, что заработная плата половины россиян меньше 35 000 рублей.
Обновлено в 00:52
Футбол
«Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче
В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля.
Обновлено в 14:26
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Экономика
Путин поручил предоставить жилье малообеспеченным семьям
Будут разработаны механизмы по обеспечению семей жильем без предоставления права собственности Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к середине октября разработать механизмы предоставления малообеспеченным семьям жилья с сохранением его в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:02
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено в 10:14
Футбол
Защитник ФК «Уфа» обзвонил активных болельщиков клуба
Защитник футбольного клуба «Уфа» Данил Круговой позвонил нескольким активным болельщикам, которые в прошлом сезоне приобретали абонементы на игры — он попросил поддержать команду и в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено в 14:48
Происшествия
У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой
По данным полиции, задержанным оказался 22-летний дезертир из Полтавской области.
Обновлено в 15:33
Общество
Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку
ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки
Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Экономика
Борис Минц пожаловался на жизнь на £10 000 в неделю и давление на его семью
В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона.
Обновлено в 14:13
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
Обновлено в 11:10
Происшествия
На границе РФ задержали жителя Сухума с партией огнестрельных ручек
На российской границе задержали гражданина Абхазии, который пытался ввезти в страну авторучки, стреляющие боевыми патронами, сообщили в пятницу в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:45
Кино
Звезда «Шерлока»: самые громкие романы Бенедикта Камбербэтча
Обновлено вчера в 19:25