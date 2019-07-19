Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки — АнапаNews.ru 10:20
Компания «Газпром» приняла решение в полном объёме реализовать восточный маршрут проекта «Южный коридор». Речь идёт о линейной части магистрального газопровода Починки — Анапа. Длина ветки составит 1625,6 км. В настоящее время построено более 500 км.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
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