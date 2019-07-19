Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапаКоммерсантъ вчера в 16:23
«Газпром» планирует достроить газопровод Починки–Анапа, следует из данных на портале госзакупок. Изначально он задумывался под экспортный проект «Южный коридор». Тендеры на инженерные изыскания проводит «Газпром проектирование».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» решил достроить газопровод «Починки-Анапа» под нужды внутреннего рынка
Интерфаксвчера в 10:02
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион
Обновлено в 04:51
Политика
Путин подписал указ об электронных визах в Петербурге и Ленобласти
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 1 октября 2019 года режима электронных виз для иностранных граждан на территории Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
В настоящий момент актриса театра и кино находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную службу больницы.
Обновлено вчера в 02:39
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Технологии
Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Баскетбол
Вангелис Мантзарис стал игроком УНИКСа
Обновлено в 05:51
Происшествия
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
Обновлено в 07:41
Футбол
Илья Геркус: «После ухода из „Локомотива“ у меня не осталось никакого осадка»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об отношении к железнодорожникам после ухода из клуба.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В «Максидоме» на Дунайском эвакуируют людей
Сегодня, 20 июля, около 14:30, в «Максидоме» на Дунайском проспекте начали эвакуировать посетителей и работников.
Обновлено в 07:51
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
Обновлено вчера в 15:49
Политика
«День тишины» начался на Украине перед выборами в Раду
Внеочередные выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Обновлено в 01:54
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Политика
Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян
Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
14-летняя школьница угнала машину в Чите
Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.
Обновлено в 05:41