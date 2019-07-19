Энергетика

«Газпром» достроит газопровод Починки–анапаКоммерсантъ вчера в 16:23

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«Газпром» планирует достроить газопровод Починки–Анапа, следует из данных на портале госзакупок. Изначально он задумывался под экспортный проект «Южный коридор». Тендеры на инженерные изыскания проводит «Газпром проектирование».
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«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа

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«Газпром» решил вернуться к проекту газопровода «Починки-Анапа»

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