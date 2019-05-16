Энергетика
«Газпром» допустил сокращение поставок газа в ЕвропуВедомости 08:57
300 млн куб. м меньше, чем в апреле 2018 г. Лишь в первой половине мая тренд развернулся: «Газпром» увеличил поставки на 2,4% до 7,9 млрд куб. м относительно аналогичного периода прошлого года. Консенсус-прогноз «Газпрома» предполагает стабильный уровень потребления газа в Европе.
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Гаджеты
Стартовали продажи игрового ноутбука Predator Triton 900
Обновлено в 09:00
Музыка
Стали известны первые финалисты «Евровидения»
Финал конкурса состоится в субботу, 18 мая. Лазарев выступит по номером 13. Он исполнит англоязычную песню Scream.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
США вновь призвали Россию расследовать смерть Магнитского
США вновь призвали Россию расследовать смерть Сергея Магнитского, говорится в сообщении госдепартамента.
Обновлено в 20:21
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Политика
Помпео оценил пользу от сотрудничества России и США
Сотрудничество России и США способствует обеспечению безопасности граждан обеих стран, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 21:26
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Баскетбол
Обрадович сообщил, что Веселы и Калинич сыграют в «Финале четырёх»
11 мая менеджер «Фенербахче» Дженк Рене сообщил, что лидеры турецкого коллектива Никола Калинич и Ян Веселы, с большой долей вероятности, не сыграют в «Финале четырёх» Евролиги.
Обновлено в 14:21
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.
Обновлено в 21:08
Политика
Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры
Посольство России в США заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Политика
Назначена дата инаугурации Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Общество
К протестующим в сквере в Екатеринбурге приехали краповые береты
Одетые в военный камуфляж люди приехали к скверу у театра Драмы в Екатеринбурге, где четвертый день подряд идут акции протеста, сообщает 16 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:47
Космос
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне
Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).
Обновлено в 11:04
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Культура
Group-IB нашла уязвимость в системе голосования на шоу «Голос. Дети»
Глава Group-IB Илья Сачков считает систему, выбранную Первым каналом, непригодной для голосования.
Обновлено в 14:19
Авто
Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Политика
Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено в 21:01
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Общество
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Политика
Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы
«Президент Николас Мадуро встретился с членами Международной контактной группы, чтобы рассказать им о последствиях блокады и санкциях, введённых правительством Дональда Трампа против Венесуэлы», — указано в сообщении.
Обновлено в 21:18
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05