Энергетика
РБК«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады Украины предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона, который предлагает отмену депутатской неприкосновенности.
Интерфакс 17:46
Футбол
«Зенит» готовится узнать соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Peterburg2.ru 04:57
Технологии
В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду
Московский Комсомолец 06:39
Гаджеты
Названы характеристики бюджетного смартфона модели Moto G8 Play
Актуальные Новости 14:35
Политика
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
РБК 16:28
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Игры
THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру 16:02
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Космос
Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»
Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.
Эхо Москвы 13:02
Футбол
«Серро Портеньо» — «Ривер Плейт»: будет ли матч результативным?
Все про Спорт ру вчера в 06:20
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
Политика
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Южная Осетия потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинская сторона использует "законные способы для защиты" населения, сообщил руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
РИА Новости 13:57
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Коммерсантъ 13:51
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Политика
Назначен новый министр обороны Украины
На Украине назначили нового министра обороны страны. Им стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк.
ТК Звезда 12:35
Теннис
Медведев обыграл Дельена и вышел в третий круг US Open
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над бельгийцем Уго Дельеном в матче второго круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
RT на русском 16:31
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Культура
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19