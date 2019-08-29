Энергетика

РБКРБК«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году

«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
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