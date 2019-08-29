Энергетика
РБК«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
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Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru вчера в 20:16
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Британия дала ЕС обещание по Brexit
Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
Взгляд.ру 02:53
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28
Наука
Ученые оценили теорию «гей-гена»
Ученые окончательно опровергли гипотезу, согласно которой за влечение человека к людям одного с ним пола отвечает некий ген. Исследователи пришли к выводу, что сексуальное поведение обусловлено сложным сочетанием генетических факторов и влиянием окружающей среды.
VSE42 Новости 00:43
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском вчера в 11:19
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Авто
Geely увеличит цены на кроссовер Emgrand X7
Компания Geely решила поднять цену топовой комплектации кроссовера Geely Emgrand X7 1 сентября на 35 тысяч рублей, пишет портал "Китайские автомобили".
Народные новости 01:32
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости вчера в 10:41
Наука
Илон Маск считает, что нас ждет демографический коллапс
Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс.
Naked Science вчера в 11:28
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Авто
Lexus планирует выпустить преемника LFA
Производство суперкара с V10 закончилось в конце 2012 года, когда марка выпустила 500 единиц.
32CARS.ru вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Дарья Жукова показала помолвочное кольцо
Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали о подготовке новых контрактов с Кубой
В пресс-службе отметили, что в настоящее время у России и Кубы есть ряд подписанных контрактов на ремонт и восстановление ранее поставленного имущества российского производства.
RT на русском 02:53
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00