Энергетика

Finam.RuFinam.Ru«Газпром» допускает снижение объемов экспорта в 2019 году

"Газпром" допускает снижение объемов экспорта в 2019 году относительно результатов рекордного 2018 года. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил представитель компании.
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