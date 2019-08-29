"Газпром" допускает снижение объемов экспорта в 2019 году относительно результатов рекордного 2018 года. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил представитель компании.

«Газпром» допускает снижение объемов экспорта в 2019 году

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