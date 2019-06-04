Энергетика

Газовый проект «Роснефти» изменит конкуренцию на рынке газодобычи в РФNews.ru 10:29

Анонсированный главой «Роснефти» Игорем Сечиным запуск газового проекта «Роспан», запланированный до конца года, изменит конкуренцию в газодобыче России.
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Эксперт: Проект «Роспан» реализует газовые амбиции «Роснефти» на мировом рынке

Вечерняя Москва10:54

«Роснефть» планирует запустить в конце 2019 года газовый проект «Роспан»

ТАСС05:39

Проект «Роспан» изменит конкуренцию в газодобыче России

Экономика сегодня09:11

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

Ведомости05:45

Газовый проект «Роснефти» изменит конкуренцию на рынке газодобычи в РФ

News.ru10:29

СЕЧИН: РОСНЕФТЬ СОХРАНЯЕТ ЦЕЛЬ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ДОБЫЧИ ГАЗА ДО 100 МЛРД КУБ М - РИА

Financial One05:24
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков, побуждает к добру и милосердию, говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина, адресованном российским мусульманам.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Обновлено в 12:29
Политика

Россия отзывает из Венесуэлы главных военных советников

Как сообщило издание The Wall Street Journal, ещё недавно активно выступавшая в поддержку Николаса Мадуро Россия отозвала из Венесуэлы своих военных советников.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе

США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.
Обновлено в 11:29
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Политика

Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II

Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.
Обновлено в 10:26
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Гаджеты

Смарт-динамик Samsung Galaxy Home выйдет в третьем квартале 2019 года

Стоит отметить, что представитель Samsung отказался комментировать слухи о том, что помимо основного смарт-динамика южнокорейская компания готовит портативную версию Galaxy Home Mini.
Обновлено в 10:13
Авто

Lamborghini выпустила вседорожный Huracan

Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.
Обновлено в 11:05
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин

Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 11:43
Футбол

Шустиков подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Сергей Шустиков подписал контракт с «Торпедо». Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Бывший генерал СК Никандров вышел на свободу по УДО

Обновлено в 04:15
Происшествия

Во время противостояния у забора на Шиесе задержаны девять активистов

Обновлено в 11:31
Происшествия

В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки

Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Политика

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Культура

Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian

Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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