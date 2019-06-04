Газовый проект «Роснефти» изменит конкуренцию на рынке газодобычи в РФNews.ru 10:29

Анонсированный главой «Роснефти» Игорем Сечиным запуск газового проекта «Роспан», запланированный до конца года, изменит конкуренцию в газодобыче России.

Газовый проект «Роснефти» изменит конкуренцию на рынке газодобычи в РФ

Политика Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Общество МГУ возглавил два рейтинга российских вузов В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Религия Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам Праздник Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков, побуждает к добру и милосердию, говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина, адресованном российским мусульманам.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Политика Россия отзывает из Венесуэлы главных военных советников Как сообщило издание The Wall Street Journal, ещё недавно активно выступавшая в поддержку Николаса Мадуро Россия отозвала из Венесуэлы своих военных советников.

Армия и оружие США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Политика Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II Именно во время тоста Трамп по незнанию нарушил строгий дворцовый протокол.

Экономика TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.

Гаджеты Смарт-динамик Samsung Galaxy Home выйдет в третьем квартале 2019 года Стоит отметить, что представитель Samsung отказался комментировать слухи о том, что помимо основного смарт-динамика южнокорейская компания готовит портативную версию Galaxy Home Mini.

Авто Lamborghini выпустила вседорожный Huracan Lamborghini Huracan Sterrato оснащен тем же 5, 2-литровым атмосферным мотором V10, развивающим 640 лошадиных сил.

Наука Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол Шустиков подписал контракт с «Торпедо» Защитник Сергей Шустиков подписал контракт с «Торпедо». Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Происшествия В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Политика Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу» Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика ПАСЕ изменит регламент по желанию России Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.

Происшествия Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия» Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Шоу-бизнес Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой» Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».

Культура Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.