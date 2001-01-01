Экономика
На строительство газовозов бюджет выделит 53 млрд рублейВек 02:04
Верфь «Звезда» может получить 53,5 млрд рублей субсидии из бюджета в 2020–2023 годах на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ». Доработанный проект постановления правительства об этом Минпромторг подготовил в конце февраля.
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Общество
Свами Даши взял сына в свою команду в шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
Дом радужного детства. Как выглядит детский хоспис, построенный по европейским стандартам
Неширокая дорога, петляя среди деревьев, выводит к небольшому комплексу, глядя на который сразу понимаешь: да, это "Дом радужного детства".
Обновлено в 01:00
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Экономика
Построившая полигон ТБО в бухте Горностай фирма будет ликвидирована
Как стало известно KONKURENT.RU, арбитражный суд принял решение завершить конкурсное производство в отношении ООО «Востокстройсервис», фирмы, принимавшей участие в рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России напомнил работающим пенсионерам, как до увольнения можно узнать полный размер будущей пенсии.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Путин и Эрдоган обсудят международную проблематику
Обновлено 05 апреля в 08:03
Политика
Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan
Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Егор Холявин оказался на грани анорексии
Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Общество
В Москве 8 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили на понедельник, 8 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого сильного ветра.
Обновлено вчера в 06:01
Общество
Организаторов концертов «18+» предложили штрафовать за допуск на них детей и подростков
В Госдуме предложили штрафовать организаторов за допуск детей и подростков на концерты категории 18+ .
Обновлено в 01:45
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Зверское ограбление и мучительная смерть: Как сложилась судьба Надежды Румянцевой после ухода из кино
Хотя многие коллеги считали, что муж вынудил звезду оставить кино, сам Хштоян пояснял, что актриса просто перенасытилась этим и могла вернуться в любой момент.
Обновлено в 01:14
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено вчера в 20:45
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете
Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38