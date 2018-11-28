Происшествия

Газовоз компании «Сахалин энерджи» врезался в причал
Ведомости
22:10

Оператор проекта «Сахалин-2», компания «Сахалин энерджи» расследует причины инцидента с танкером-газовозом Grand Elena, протаранившим причал в сахалинском порту Пригородное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Инцидент произошел накануне вечером.
Ведомости22:10
с чего всё началось

Танкер-газовоз протаранил причал на Сахалине

Компания "Сахалин энерджи" - оператор проекта "Сахалин-2" - начала расследование причин инцидента с танкером-газовозом Grand Elena, который во вторник вечером протаранил причал в сахалинском порту Пригородное. Об этом сообщили ТАСС в среду в компании.
ТАСС20:09

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Газовоз компании «Сахалин энерджи» врезался в причал

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Танкер с СПГ компании-оператора «Сахалин-2» врезался в причал

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РИА Сахалин-Курилы20:40

Танкер-газовоз Grand Elena задел причал в Пригородном

АСТВ19:02

Танкер «Гранд Елена» протаранил причал в порту Пригородное

Сахалин.Инфо18:50
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