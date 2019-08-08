Экономика
Газовая турбина Siemens пока не смогла получить статус российскойВедомости вчера в 17:55
Компания подала заявление на инвестконтракт 2 июля. Он должен позволить газовым турбинам СТГТ получить статус «Сделано в России», а предприятию – статус российского производителя.
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Технологии
«МегаФон» пообещал клиентам кешбэк за подтверждение личных данных
Оператор сотовой связи «МегаФон» рассылает своим абонентам приглашения посетить один из офисов компании, чтобы подтвердить паспортные данные, или отправить копию паспорта дистанционно, передает РБК.
Обновлено в 00:14
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве
В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
Обновлено в 02:39
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Транспорт
11 августа столичные улицы перекроют из-за мусульманского праздника
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Нижегородской области автомобиль наехал на группу людей
Семь человек получили различные травмы в результате наезда легкового автомобиля на группу людей, которые стояли на обочине трассы в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:55
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39
Экономика
Дешевые лекарства уходят из ассортимента
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения
Ранее News.ru писал, что правительство Украины обязало «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для жителей страны на $10.
Обновлено вчера в 16:43
Кино
Охлобыстин сыграет главную роль в новом детективном сериале «Вспышка»
Обновлено вчера в 15:59
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Космос
Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей
В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13