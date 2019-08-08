Экономика
Газовая турбина Siemens пока не смогла получить статус российскойВедомости вчера в 17:55
Компания подала заявление на инвестконтракт 2 июля. Он должен позволить газовым турбинам СТГТ получить статус «Сделано в России», а предприятию – статус российского производителя.
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Технологии
Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21
Обновлено в 00:36
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Футбол
«Спартак» переиграл в Швейцарии местный «Тун» со счетом 3:2
Еще и Кононов: главный тренер россиян накануне потешил публику странным заявлением, что на самом деле «Тун» и «Спартак» — равные команды.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
На складе боеприпасов в Турции прогремели взрывы
На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов.
Обновлено в 00:45
Религия
В Серов прибудут частицы мощей Великомученика целителя Пантелеймона
Обновлено вчера в 06:32
Политика
В Совфеде ответили на слова Эрдогана о принадлежности Крыма
Цеков отметил, что Россия и Турция — партнеры и по многим международным вопросам сходятся во мнении, поэтому Москва учтет позицию Анкары, с которой осталось найти точки соприкосновения в крымском вопросе.
Обновлено вчера в 00:39
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Теннис
Карен Хачанов: Разочарован поведением зрителей в Монреале
Обновлено в 04:26
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено вчера в 04:29
Гаджеты
Умная колонка Samsung Galaxy Home не отменена
Прошел год с тех пор, как Samsung анонсировала умную колонку Galaxy Home с голосовым помощником Bixby, однако на вчерашнем мероприятии Galaxy Unpacked о нет не сказали ни слова.
Обновлено в 04:05
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Армия и оружие
Авиакомплекс «Кинжал» впервые применят на «Авиадартсе»
Обновлено в 04:00
Авто
Дизайнеры представили гибрид УАЗа и Хаммер
Предполагается, что модель получит дорожный просвет в 600 мм, торсионную подвеску, и рамную основу.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Общество
РТРС объяснила сбой телевещания в Москве
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Глава Пентагона обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудил с министром обороны США Марком Эспером ситуацию вокруг КНДР, сообщает 9 августа Yonhap.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп назвал причину своего отказа от алкоголя и курения
Президент США Дональд Трамп в обширном интервью газете The Washington Post назвал причину своего полного отказа от употребления алкоголя.
Обновлено в 00:46
Политика
Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17