Энергетика

Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнесаИзвестия вчера в 17:01

Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства.
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Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Комсомольская правда00:54

Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Известиявчера в 17:01

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