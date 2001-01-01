Экономика

Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнесаИзвестия вчера в 17:01

Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства. «Известия» ознакомились с документом.
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Бизнес может получить льготы на подключение к газу

Век03:08

Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Комсомольская правда00:54

СМИ: Минэнерго разработало проект постановления о расширении льгот для бизнеса

RT на русском02:30

В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнеса

Москва 2402:36

Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса

Известиявчера в 17:01

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Телеканал 360°вчера в 05:43
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