Энергетика

Газопровод «Северный поток» полностью остановленУтро.ru вчера в 03:56

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км. Его пропускная способность составляет 55 млрд куб. м газа в год. Магистраль соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море.
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с чего всё началось

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.
Интерфаксвчера в 01:29

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«Северный поток» остановился

Lenta.ruвчера в 04:56

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

РБКвчера в 03:15

«Северный поток» остановился на ремонт до конца месяца

Интерфаксвчера в 01:29

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Коммерсантъвчера в 02:32

Россия остановила поставки газа по «Северному потоку» до 30 июля

ТАССвчера в 02:10

«Северный поток» закрыли на ремонт до конца июля

Телеканал 360°вчера в 01:50

«Северный поток» приостановил работу

News.ruвчера в 02:33
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
ЖКХ

В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора

В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Россия опровергла выводы Bellingcat о причастности РФ к крушению МН17

Обновлено в 03:45
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Экономика

«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза

Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Политика

Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Общество

В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады

Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы

Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги

Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже

Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Тарзан взбудоражил поклонниц откровенным снимком в красных плавках

Певец, актер и самый популярный стриптизер России Сергей Глушко, более известный как Тарзан, опубликовал на своей странице в Instagram откровенное фото в красных плавках.
Обновлено в 01:34
Культура

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Руни: главный минус Клоппа — это то, что он работает в «Ливерпуле»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий в МЛС за «Ди Си Юнайтед», Уэйн Руни высоко оценил тренерский талант наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск «скорой»

Если же пациенту не нанесен ощутимый вред, но препятствование работе медиков все-таки сказалось на его здоровье, штраф составит от четырех до восьми тысяч рублей – в этом случае по статье КоАП.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Хоккей

«Кто-то мне хочет заткнуть рот и говорит, что я стал американцем. В ответ только смеюсь!» Задоров отвечает Плющеву и Назарову

Кто-то даже писал, что Задоров продешевил, что его агент ошибся, а ваша цена — $4 млн.
Обновлено в 02:00
Наука

Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов

Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Финансы

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 02:05
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 03:13
Гаджеты

Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов

Обновлено в 02:39
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
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