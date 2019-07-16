Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

с чего всё началось

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км. Его пропускная способность составляет 55 млрд куб. м газа в год. Магистраль соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море.

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