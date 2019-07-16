Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июляКоммерсантъ 02:32
В 2018-м газопровод обеспечил рекордные поставки в Европу. Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го. О ходе строительства «Северного потока-2» читайте в публикации журнала «Огонек» «Умом Европу не понять».
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с чего всё началось
Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.Интерфакс01:29
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