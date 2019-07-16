Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

с чего всё началось

Газопровод «Северный поток» между Россией и Германией остановили на плановый ремонт до 30 июля. Сообщение опубликовано на сайте компании-оператора Nord Stream AG.

Газопровод «Северный поток» остановили на ремонт до конца месяца

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