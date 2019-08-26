Строительство "Северного потока-2" завершено на 75 процентов - по дну Балтийского моря уложено более 1,8 тысяч километров трубопровода. Об этом сообщила компания Nord Stream, оператор проекта. Полностью завершено строительство обеих ниток газопровода в водах Германии и Финляндии.

Газопровод «Северный поток-2» построен на 75 процентов

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