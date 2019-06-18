Энергетика
Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефтьМосковский Комсомолец вчера в 19:40
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский трубопровод "Дружба" начал поставлять на немецкие НПЗ чистую нефть из России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на немецкие НПЗ, ее получили НПЗ PCK Schwedt и Leuna, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e. V.). «Проблема решена», – заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung представитель «Роснефти» (Rosneft Deutschland GmbH), которая владеет более чем 50%-ной долей НПЗ в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).Ведомостивчера в 20:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
В Германии заявили о неопределенности политики по Украине
Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Политика
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Авто
Audi в России отзывает более 1,3 тысячи автомобилей
Пресс-служба Audi отмечает, что отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi А3, которые были проданы в период с 2016 года по текущий год, по причине проблем с настройками фонарей заднего хода.
Обновлено в 07:17
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Футбол
«Локомотив» подписал защитника Мурило
Московский «Локомотив» во вторник объявил о начале сотрудничества с бразильским защитником «Крузейро» Мурило Серкейрой.
Обновлено в 09:09
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека
После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак
Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак Стало известно, каким образом экс-возлюбленный певицы стал владельцем части ее недвижимости.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения перед размещением фото.
Обновлено в 07:01
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Наука
Ученые объяснили эволюцию «щенячьих глаз» у собак
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой
Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
Обновлено вчера в 04:11
Авто
Опубликованы новые фото Renault Captur
Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения.
Обновлено в 04:53