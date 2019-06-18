Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефтьМосковский Комсомолец вчера в 19:40

с чего всё началось

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский трубопровод "Дружба" начал поставлять на немецкие НПЗ чистую нефть из России.

Политика В Германии заявили о неопределенности политики по Украине Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Футбол Арестован экс-глава УЕФА Платини Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.

Политика Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса 5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.

Политика «Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.

Авто Audi в России отзывает более 1,3 тысячи автомобилей Пресс-служба Audi отмечает, что отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi А3, которые были проданы в период с 2016 года по текущий год, по причине проблем с настройками фонарей заднего хода.

Энергетика Дания поплатится за задержку «Северного потока-2» Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.

Происшествия Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Футбол «Локомотив» подписал защитника Мурило Московский «Локомотив» во вторник объявил о начале сотрудничества с бразильским защитником «Крузейро» Мурило Серкейрой.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Политика Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.

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Происшествия Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.

Шоу-бизнес Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак Стало известно, каким образом экс-возлюбленный певицы стал владельцем части ее недвижимости.

Шоу-бизнес Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения перед размещением фото.

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