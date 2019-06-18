Энергетика

Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефтьМосковский Комсомолец вчера в 19:40

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский трубопровод "Дружба" начал поставлять на немецкие НПЗ чистую нефть из России.
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Чистая нефть из России начала поступать по «Дружбе» в Германию

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