Энергетика
Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефтьМосковский Комсомолец вчера в 19:40
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, российский трубопровод "Дружба" начал поставлять на немецкие НПЗ чистую нефть из России.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Политика
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство
Обновлено вчера в 20:37
Энергетика
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
Обновлено вчера в 06:08
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Авто
Новый Mitsubishi Outlander легализован в России
«Росстандарт» выдал «Одобрение типа транспортного средства» на 7-местную модификацию кроссовера Mitsubishi Outlander.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Общество
Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат
Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Интернет
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга»
Известный чешский нападающий Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга», информирует издание RTS Sport. Ян заключил контракт на один сезон.
Обновлено в 03:00
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Югре проверят информацию об избиении воспитанников детсада
Следственный комитет Югры проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что в одном из детсадов города Радужный воспитатель применяла к малышам недопустимые меры воспитания.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Купюры российского «Банка приколов» сбывают в Финляндии
Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии.
Обновлено в 03:54
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Общество
Больше не Иваново: Названы главные «города невест» в России
После Волгограда свадебной атрибутикой больше всего интересовались в Краснодаре (притом что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 24,7 процента), Барнауле и Саратове.
Обновлено в 03:00
Общество
Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на то, что их организаторы не определили формы и методы обеспечения общественного порядка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
В России могут разрешить поступать в вузы онлайн
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма
Обновлено в 01:13
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
По данным на 11:30, курс евро упал на 19 копеек — до 71,97 руб. Курс доллара снизился на 1 копейку — до 64,32 руб. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 04:33
Политика
Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин
Тенденции искажения самой природы, все сильнее набирающие обороты на Западе, ведут к тому, что люди в будущем будут представлять собой оторванных от реальности разобщенных индивидов, подверженных невротическим расстройствам и потому легко управляемых извне для реализации целей гибридных войн, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:41
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45