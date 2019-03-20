Футбол
На обновленном стадионе «Динамо» полностью заменят газонМосква 24 09:50
На футбольном поле стадиона "Динамо" полностью заменят газон, сообщает Агентство "Москва". Сделать это планируется с целью обеспечить максимально комфортную и безопасную игру футболистов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»
ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
Каррера провёл переговоры с «Зенитом»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова потеряла ребенка от олигарха
Российская балерина Анастасия Волочкова сделала шокирующее заявление о своих прошлых отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым.
Обновлено в 07:53
Спорт
Тарасова отреагировала на успех Загитовой на ЧМ
Обновлено в 08:26
Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 02:37
Игры
Konami анонсировала юбилейные сборники Castlevania и Contra
Обновлено в 04:32
Происшествия
Случайный пилот спас рейс Boeing 737 MAX в Индонезии
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Елена Алдонина, мать футболиста Евгения Алдонина, рассказала о том, с кем будет жить 12-летняя Вера, дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Экономика
ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
Обновлено в 07:42
Экономика
Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом
Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Авто
Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Футбол
Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтов
Покупатель заплатил за лот 390 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей), сообщает "Мир 24".
Обновлено в 02:04
Политика
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:18
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой
Обновлено в 09:28
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Политика
В состав НАТО может войти Бразилия
Президент США Дональд Трамп допускает, что Бразилия может стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06