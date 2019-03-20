На обновленном стадионе «Динамо» полностью заменят газонМосква 24 09:50

с чего всё началось

На футбольном поле стадиона "Динамо" полностью заменят газон, сообщает Агентство "Москва". Сделать это планируется с целью обеспечить максимально комфортную и безопасную игру футболистов.

Происшествия Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.

Армия и оружие Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305» ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).

Футбол Каррера провёл переговоры с «Зенитом» Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова потеряла ребенка от олигарха Российская балерина Анастасия Волочкова сделала шокирующее заявление о своих прошлых отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Елена Алдонина, мать футболиста Евгения Алдонина, рассказала о том, с кем будет жить 12-летняя Вера, дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.

Экономика ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

Экономика Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.

Авто Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.

Политика Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.

Футбол Жвачку сэра Алекса Фергюсона продали с молотка за 390 тысяч фунтов Покупатель заплатил за лот 390 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей), сообщает "Мир 24".

Политика Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.

Политика МИД России сделал представление послу Чехии Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Происшествия Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Продолжительность жизни в России превысила 73 года Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Политика В состав НАТО может войти Бразилия Президент США Дональд Трамп допускает, что Бразилия может стать членом НАТО.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.