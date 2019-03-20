Футбол

На обновленном стадионе «Динамо» полностью заменят газонМосква 24 09:50

На футбольном поле стадиона "Динамо" полностью заменят газон, сообщает Агентство "Москва". Сделать это планируется с целью обеспечить максимально комфортную и безопасную игру футболистов.
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с чего всё началось
Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между столичными «Динамо» и «Локомотивом» пройдет на «Арене Химки», передает
 официальный сайт «бело-голубых».
РБК08:58

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