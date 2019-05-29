Футбол
Газизов: стыковые матчи — это апогей всего, что происходило с «Уфой» в сезонеЧемпионат вчера в 20:24
В стыковых матчах за право выступать в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 «Уфа» сыграет с «Томью». Первый матч команды сыграют сегодня, 30 мая, в Уфе на стадионе «Нефтяник».
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Выжить любой ценой: смотрим стыковые матчи РПЛ и ФНЛ на «МАТЧ! Премьер»
Tricolor TV Magazineвчера в 23:08
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Екатерина Директоренко «сожгла» волосы после развода с Кириллом Емельяновым
Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко развелись после восьми лет брака.
Обновлено вчера в 20:00
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).
Обновлено 28 мая в 13:14
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах
Купание в фонтане может привести к простудным заболеваниям и заражению острой кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей
Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 18:16
Энергетика
ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
Военный вертолет разбился на Украине
Обновлено в 00:27
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Произошедшая недавно катастрофа самолета SSJ 100 «Аэрофлот» в Шереметьево, жертвами которой стал 41 человек, вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генпрокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы
В венгерском Будапеште затонул прогулочный катер, на борту которого находились 34 человека, передает Reuters со ссылкой на национальное ТВ.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
План по призыву в Петербурге выполнен на 60%
Сегодня, 29 мая, на заседании в Смольном подвели промежуточные итоги призыва граждан на военную службу.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Финансы
Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро
Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 28 мая в 12:18
Политика
Китай обвинил США в экономическом терроризме
США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Баскетбол
«Химки» сыграют с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Трех человек вытащили из вентиляционной шахты московского метро
Спасатели вызволили трех человек из вентиляционной шахты на севере Москвы, проинформировали в пресс-центре столичного управления МЧС России.
Обновлено в 00:15
Политика
Нетаньяху намерен победить на вторых за год выборах в парламент
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении победить на вторых за год выборах в парламент страны.
Обновлено вчера в 23:38
Путешествия
Майами — как комната в общежитии: сравниваем стоимость отдыха на курортах и жилья в Екатеринбурге
Аналитики N1.RU сравнили стоимость отдыха на знаменитых мировых курортах с ценами на недвижимость в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:00