Футбол
Газизов рассказал, почему Круговой выбрал «Зенит»Нева Спорт 02:14
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему защитник «Зенита» Даниил Круговой выбрал петербургский клуб, а не ЦСКА, который также вел с ним переговоры. Напомним, что Круговой в последний момент выбрал «Зенит», хотя имел договоренность о трансфере в ЦСКА.
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Шамиль Газизов: «Не думаю, что „Зенит“ давал Круговому намного больше, чем ЦСКА»
Спорт-Экспрессвчера в 22:55
Газизов: участие Кругового в игре с «Зенитом» будет стоить «Уфе» больших денег
Чемпионатвчера в 15:43
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Политика
Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
Обновлено в 06:11
Политика
Лидеры G7 прибывают на саммит в Биарриц
Главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибывают в аэропорт Биаррица перед началом саммита.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Общество
Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада
Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.
Обновлено вчера в 05:53
Хоккей
Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Обновлено в 06:24
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Экономика
«Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб
Инвестиции на закупку у Барнаульского вагоноремонтного завода вагонов-хопперов составят более 2 млрд руб. ТОАЗ закупит 200 вагонов, предназначенных для перевозки сырья, еще 200 вагонов могут быть взяты в лизинг.
Обновлено вчера в 07:42
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Космос
Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС
Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске
Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В ДТП под Рязанью погиб замглавы администрации Тамбова
Обновлено в 05:25
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен
Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь
В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.
Обновлено в 05:29
Технологии
Российская плавучая атомная электростанция отправилась на Чукотку
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Туск предложил пригласить в G7 вместо России Украину
Глава Евросовета Дональд Туск заявил в Биаррице, где пройдет саммит G7, что не может согласиться с предложением пригласить РФ обратно в "семерку", призвав при этом подумать над идеей позвать Украину как гостя на следующую встречу.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане
Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
«Фотограф от Бога»: Павел Воля запечатлел Утяшеву в купальнике
Утяшева попозировала на яхте, подобрав к белому купальнику розовую шляпку и солнезащитные очки.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 06:22
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Автоспорт
Квят прокомментировал переход Албона в Red Bull
Обновлено в 05:35
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12