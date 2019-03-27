Футбол

Газизов: Евсеев принял «Уфу» в очень непростой момент, верим в негоЧемпионат 13:34

Сделали ему предложение, рады, что он согласился. Принял команду в очень тяжёлый момент.
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Евсеев — игрокам «Уфы»: сами в свои силы верьте, и всё будет нормально

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Газизов: «Нет сомнений, что с Евсеевым „Уфа“ выйдет из критической ситуации»

Sport24.ru14:25

Евсеев представлен игрокам «Уфы»

Sports.ru13:15
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Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
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Соловьев выгнал экспертов из студии за драку

Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
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В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
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Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
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YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49
Наука

В мозге выбросившихся на берег дельфинов нашли бета-амилоидные бляшки и нейротоксины

Ученые обнаружили в мозге выбросившихся на берег дельфинов-афалин повышенную концентрацию нейротоксина бета-N-метиламин-L-аланина и бета-амилоидные бляшки, сообщается в PLoS ONE.
Обновлено в 14:03
Космос

NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС, сообщают СМИ

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС в июле может быть отложен на две недели просьбе NASA, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
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Прощальное обновление к Enter the Gungeon выйдет в апреле

О своём прощальном подарке игрокам студия Dodge Roll объявила в конце 2018 года.
Обновлено в 16:04
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МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
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Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

Обновлено в 06:28
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Кемеровская область получила официальное наименование Кузбасс

За Кемеровской областью закрепляется второе официальное наименование — Кузбасс.
Обновлено в 08:42
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Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

ВВС США запросили у Конгресса $4,9 млрд на восстановление двух баз

ВВС США запросили у Конгресса выделение $4,9 млрд на восстановление двух своих баз в штатах Флорида и Небраска, пострадавших соответственно от урагана и наводнения.
Обновлено в 14:27
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Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

Обновлено в 04:55
Авто

Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4

Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
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Porsche 911 сохранит бензиновый двигатель даже в 2030 году

По словам топ-менеджера, через шесть лет большая часть Porsche будет электрифицирована, а к 2030 году все автомобили немецкой марки получат электрический привод.
Обновлено в 08:05
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Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
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США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
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ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Чуть ли не с самого утра Льва ожидает аврал.
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Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле

Несколько человек пострадали, один погиб в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.
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В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
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Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
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