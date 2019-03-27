Футбол
Газизов: Евсеев принял «Уфу» в очень непростой момент, верим в негоЧемпионат 13:34
Сделали ему предложение, рады, что он согласился. Принял команду в очень тяжёлый момент.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
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За Кемеровской областью закрепляется второе официальное наименование — Кузбасс.
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