Футбол

Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Soccer.ru
11:12

Краснодар — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
14′
Оливье Тилль
Иван Игнатьев
26′
46′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Урош Спаич
50′
61′
Ловро Бизяк
64′
Каталин Карп
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
67′
Кристиан Куэва
Кристиан Рамирес
67′
69′
Каталин Карп
Иван Пауревич
Виктор Классон
Даниил Уткин
82′
84′
Веролюб Салатич
87′
Сильвестр Игбоун
Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков". В составе "Краснодара" полузащитник выступает с лета 2013 года.
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Газинский стал вторым игроком в истории «Краснодара», проведшим 200 матчей за клуб

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