Футбол
Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»Soccer.ru11:12
|14′
Оливье Тилль
Иван Игнатьев
|26′
|46′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Урош Спаич
|50′
|61′
Ловро Бизяк
|64′
Каталин Карп
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
|67′
Кристиан Куэва
Кристиан Рамирес
|67′
|69′
Каталин Карп
Иван Пауревич
Виктор Классон
Даниил Уткин
|82′
|84′
Веролюб Салатич
|87′
Сильвестр Игбоун
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
93
Сулейманов
33
Перейра
8
Газинский
6
Рамирес
7
Вандерсон
85
Игнатьев
47
Уткин
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
15
Пуцко
3
Аликин
56
Круговой
19
Пауревич
29
Тилль
6
Салатич
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков". В составе "Краснодара" полузащитник выступает с лета 2013 года.
Soccer.ru11:12
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