Футбол
Газинский пропустит матчи с Сан-Марино и Кипром из-за травмыБомбардир.ру вчера в 15:24
Полузащитник сборной России Юрий Газинский не примет участие в матчах отборочного этапа Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Обновлено в 09:32
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
У мусульман завершился один из самых строгих постов, который испытывал их веру в священный месяц Рамадан.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Общество
Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку
Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
Обновлено в 12:22
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»
Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Поклонники рассмотрели у жены Тарасова округлившийся живот
Поклонники рассмотрели у жены Тарасова округлившийся живот Подписчики предполагают, что модель уже находится в положении.
Обновлено в 03:50
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Общество
В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера
В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Кино
Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино
Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами России
Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России.
Обновлено в 11:56
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Суд признал незаконной спорную реконструкцию Русского музея
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов
Обновлено в 09:52
Кино
Тарантино экранизирует собственный комикс о Джанго и Зорро
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над фильмом по мотивам комикса «Джанго/Зорро». Об этом 3 июня сообщил портал Сollider.
Обновлено в 09:09
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41