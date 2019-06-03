Футбол
Газинский не сыграет за сборную России против Сан-Марино и КипраREGNUM 04:49
«Травма не позволит Юрию Газинскому принять участие в ближайших матчах с Сан-Марино и Кипром», — говорится в сообщении. Отмечается, что дальнейшее лечение Газинский будет проходить в расположении «Краснодара». Напомним, Газинский получил травму плеча в товарищеском матче с "Чертаново" (6:0).
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Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.
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