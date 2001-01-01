Футбол

Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново»Спорт-Экспресс вчера в 10:23

Сборная России в официальном Твиттере сообщила о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского. Хавбек получил травму левого плечевого сустава во время контрольного матча с "Чертаново". В первом тайме он неудачно упал в борьбе с соперником после исполнения углового.
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