Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново»Спорт-Экспресс вчера в 10:23

Сборная России в официальном Твиттере сообщила о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского. Хавбек получил травму левого плечевого сустава во время контрольного матча с "Чертаново". В первом тайме он неудачно упал в борьбе с соперником после исполнения углового.

Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново»

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