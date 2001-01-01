Футбол
Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново»Спорт-Экспресс вчера в 10:23
Сборная России в официальном Твиттере сообщила о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского. Хавбек получил травму левого плечевого сустава во время контрольного матча с "Чертаново". В первом тайме он неудачно упал в борьбе с соперником после исполнения углового.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Здоровье
В Улан-Удэ ликвидируют Детскую клиническую больницу
Как сообщает пресс-секретарь главы региона, ДКБ ликвидируют как самостоятельное учреждение и присоединят к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».
Обновлено в 11:10
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Общество
Москвичи смогут получить результаты анализов по электронной почте
Сервис по предоставлению результатов анализов, сданных в городских поликлиниках, появился в Москве, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:41
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено в 19:18
Общество
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США
Герцогиня Кейт Миддлтон присутствовала на встрече американского президента Дональда Трампа, которая проходила в Букингемском дворце.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Общество
ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Здоровье
Большинство регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в 2018 году, целей по повышению зарплат нет, но в правительстве решили поддерживать уровень жалований на целевых уровнях.
Обновлено вчера в 10:26
Музыка
Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда
Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено в 15:58
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Космос
SpaceX знает, как добраться до Марса. Для остального ей нужны партнеры
Как говорит Вустер, повторяя Маска, SpaceX – в первую очередь транспортная компания, в задачи которой не входит сбор образцов или проведение научных экспериментов, и для реализации остальных аспектов ей потребуются партнеры.
Обновлено в 11:27
Кино
Мощный взрыв прогремел на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде
Контролируемый взрыв на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде на британской студии Pinewood ранил одного человека.
Обновлено в 20:05
Теннис
В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль
Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 14:46
Спорт
Женская волейбольная сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций
Действующим победителем Лиги наций является сборная США.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Авто
Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross
Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Политика
120 тыс. человек приняли участие в митинге против премьера Чехии
120 тыс. человек вышли на улицу с требованием об отставке с поста премьер-министра Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Анрея Бабиша.
Обновлено в 17:11
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ 100
Совладелец группы S7 Владислав Филев на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП предложил обсудить вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).
Обновлено в 07:10
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07