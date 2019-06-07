Футбол
Газинский перенес операцию на плечеСпорт-Экспресс 10:01
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что 29-летний футболист выбыл на несколько месяцев. Полузащитник @TeamRussia Юрий Газинский, получивший на днях травму плеча, перенес операцию.
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