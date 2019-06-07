Футбол

Газинский перенес операцию на плечеСпорт-Экспресс 10:01

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что 29-летний футболист выбыл на несколько месяцев. Полузащитник @TeamRussia Юрий Газинский, получивший на днях травму плеча, перенес операцию.
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Газинский перенес операцию на плече

Советский спорт10:21

Газинский перенёс операцию на плече

Чемпионат10:54

Газинский перенес операцию на плече

Спорт-Экспресс10:01

Газинский перенес операцию

Матч ТВ10:12

Газинский перенес операцию на плече

Sport24.ru10:12

Газинский перенес операцию по поводу травмы плеча

РИА Новости10:20

Черчесов рассказал о сроках восстановления Газинского

Sport.ru07:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
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