Футбол
Газинский перенес операцию на плечеСпорт-Экспресс 10:01
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что 29-летний футболист выбыл на несколько месяцев. Полузащитник @TeamRussia Юрий Газинский, получивший на днях травму плеча, перенес операцию.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Политика
Путин объяснил Шеварнадзе, почему не поздравил Зеленского
Днем 7 июня российский лидер Владимир Путин на полях Петербургского экономического форума объяснил бывшему лидеру Грузии Эдуарду Шеварнадзе, почему не поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.
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Один из украинских «Оппозиционных блоков» объединился с рядом партий
Украинские политические партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши» Евгения Мураева, «Видродження» и «Доверяй делам» мэров Харькова и Одессы решили вместе идти на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Обновлено в 11:25
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
За неделю в ДНР зафиксировано более сотни обстрелов со стороны ВСУ
По данным ведомства, обстрелам подверглись 19 населенных пунктов.
Обновлено в 08:05
Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Политика
«Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ
Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Обновлено в 09:56
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
Охранники Путина не дали Си Цзиньпину упасть со сцены
Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены.
Обновлено в 11:42
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин оценил потери Болгарии из-за отказа от «Южного потока»
Болгария из-за отказа от газопровода «Южный поток» потеряла $3 млрд инвестиций, тысячи рабочих мест и $400 млн ежегодных поступлений за транзит газа.
Обновлено в 11:35
Футбол
Рабьо может подписать новый контракт с «ПСЖ»
Полузащитник Адриен Рабьо отказался продлевать контракт с «ПСЖ», из-за чего зимой был переведен во вторую команду.
Обновлено в 09:03
Наука
ФБР опубликовало полное досье на снежного человека
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Путин объявил о начале технологической войны
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии
Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
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Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Общество
Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф
Посетитель канадского музея Vermilion Heritage Museum с первой попытки взломал сейф, который был заперт 40 лет назад.
Обновлено в 11:26
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Обновлено в 11:28
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 09:50
Футбол
Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-Марино
Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг.
Обновлено в 07:29