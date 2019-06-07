Футбол
Газинский перенес операцию на плечеСпорт-Экспресс 10:01
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что 29-летний футболист выбыл на несколько месяцев. Полузащитник @TeamRussia Юрий Газинский, получивший на днях травму плеча, перенес операцию.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:52, Ашберн
Общество
Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Политика
Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Кино
Проходящего реабилитацию Кита Харингтона отругали за стакан
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", рассказала, кому принадлежал стаканчик кофе из Starbucks, случайно оставленный в кадре четвертой серии восьмого сезона.
Обновлено в 07:13
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Политика
«Не воруй, веди себя прилично»: Путин о делах против бизнесменов
Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ прокомментировал дела против бизнесменов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца
Ранее суд арестовал бармена Нарека Степаняна, который обвиняется в хулиганстве в рамках этого дела и Сергея Ходжояна, которого следствие считает непосредственным убийцей.
Обновлено 05 июня в 14:36
Политика
К «Оппозиционному блоку» на выборах в Раду присоединились четыре партии
Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и Партия мира и развития заявили об объединении и идут на досрочные выборы в Верховную раду единой политической силой.
Обновлено в 09:40
Футбол
Черчесов советует не доверять девушек Дзюбе
Наставник сборной России Станислав Черчесов вмешался в ответ нападающего Артема Дзюбы на вопрос, будет ли тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле.
Обновлено в 08:26
Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца
Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.
Обновлено в 08:55
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» потушили
В Москве потушили пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» на юго-востоке города. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
Обновлено в 09:20
Авто
АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожниках Lada 4x4
В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Авто
Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс»
Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей «УАЗ» и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».
Обновлено в 10:19
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Экономика
Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита
Обновлено в 09:05