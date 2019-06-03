Футбол

Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и КипромЧемпионат вчера в 14:46

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
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