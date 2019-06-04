Футбол
Газинский получил травму в матче сборной России с «Чертаново»Спорт-Экспресс 03 июня в 09:22
Полузащитник сборной России Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново". По всей видимости, повреждение серьезное.
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«Не думал, что столько людей поддержат». Газинский, который получил травму, благодарит фанатов
Спорт-Экспрессвчера в 06:32
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Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход
Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
Обновлено в 00:27
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
Российский фильм «Т-34» осенью выйдет в прокат в Китае
Российская картина «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью этого года, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Марина Ярдаева о том, что конкурсный отбор в вузы себя исчерпал
Русский язык в 2018 году наши выпускники в общей массе сдали на 70,9 балла, при этом 72 балла условно переводятся в пятерку.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Кино
Мединский объяснил удаление сцен из «Рокетмена» в России
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда сцен из фильма "Рокетмен".
Обновлено вчера в 23:30
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
У мусульман завершился один из самых строгих постов, который испытывал их веру в священный месяц Рамадан.
Обновлено 03 июня в 21:40
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Пять человек погибли в стрельбе на улицах австралийского Дарвина
По меньшей мере пять человек погибли в австралийском Дарвине после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу на улицах города.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
Обновлено вчера в 06:07
Политика
В Госдепе заявили о запланированных встречах с Россией по СНВ-3
Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты и Россия запланировали встречи по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:07
Политика
Осипов раскритиковал работу маршрутчиков в Чите
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 5 июня во время пленарного заседания Законодательного собрания заявил о неподобающем качестве пассажирских перевозок в Чите.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.
Обновлено вчера в 20:32
Путешествия
Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон
Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие
Госдеп предупредил об угрозе «возрождения» ИГ в Ираке и Сирии
В «спящих ячейках» на территории Сирии и Ирака остаются десятки тысяч террористов, поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может вернуться, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019
Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:04
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Спорт
Анна и Сергей Семак снова женятся
Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено вчера в 13:55