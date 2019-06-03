Футбол

Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»РИА Новости 10:15

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново". Встреча между сборной России и "Чертаново" проходит в понедельник на базе национальной команды в Новогорске.
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