Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»РИА Новости 10:15

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново". Встреча между сборной России и "Чертаново" проходит в понедельник на базе национальной команды в Новогорске.

Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»

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