Газинский, Мартынович и Фьолусон вернулись в расположение «Краснодара»Soccer.ru 04:05

Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что к команде присоединились Юрий Газинский, Александр Мартынович и Йон Гудни Фьолусон, вернувшиеся из своих сборных. Напомним, что «Краснодар» и «Анжи» сыграют 31 марта в матче 21-го тура РПЛ.

Газинский, Мартынович и Фьолусон вернулись в расположение «Краснодара»

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