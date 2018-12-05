Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»
Советский спорт
13:40

Хотел бы заверить миллионы поклонников клуба во всем мире, что я буду работать с душой и сердцем, отдам все ради успеха Милана, - заявил Газидис. Ранее функционер работал директором лондонского Арсенала. Свой пост 54-летний Газидис покинул в конце октября 2018 года.
Советский спорт13:40

Подробнее о событии

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Советский спорт13:40

Бывший директор «Арсенала» Газидис официально стал исполнительным директором «Милана»

Sport24.ru13:06

Газидис стал главным исполнительным директором «Милана»

Матч ТВ13:00

Газидис стал главным исполнительным директором «Милана»

Sportbox.RU13:00

Иван Газидис стал главным исполнительным директором «Милана»

РИА Новости12:51

Газидис подписал контракт с «Миланом»

Евро-футбол.ру13:36

Газидис стал генеральным директором «Милана»

Soccer.ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 14:06
Футбол

Кокорин и Мамаев встретились в суде

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО после потасовки, которая произошла 8 октября.
Обновлено в 14:02
Футбол

Валерий Карпин: «Ростов» боялся атаковать в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей (2:2) с «Краснодаром» в рамках первой игры 1/4 финала Кубка России отметил самоотдачу и дисциплину своих футболистов, а также остался доволен результатом встречи.
Обновлено в 14:05
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:39
Футбол

Жозе Моуринью может снова возглавить мадридский «Реал»

Обновлено в 13:50
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 14:00
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 13:17
Футбол

Катар опроверг возможность совместного проведения чемпионата мира-2022

Заместитель генерального секретаря оргкомитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер заявил, что Катар не вел переговоры с другими странами о совместном проведении турнира.
Обновлено в 14:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Обновлено в 13:58
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

Обновлено в 12:59
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

По итогам совместного голосования Российской премьер лиги (РПЛ), «Матч Премьер» и «Матч ТВ» лучшим игроком 16-го тура РПЛ был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Обновлено в 10:44
Футбол

Беланов: «Модрич полностью заслужил „Золотой мяч“»

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Игорь Беланов выразил мнение, что хавбек "Реала" Лука Модрич заслуженно получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.
Обновлено в 09:58
Футбол

Маркизио: не жалею об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший за «Ювентус», признался, что не жалеет об уходе из итальянской команды.
Обновлено в 12:08
Футбол

Президент «Лиона» сравнил беспорядки во Франции с военным положением на Украине

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что беспорядки во Франции схожи с военным положением на Украине.
Обновлено в 11:30
ещё по теме
Иван Газидис
The former Chief Executive of English Premier League club Arsenal Football Club. On 18 September 2018, he announced that he was leaving Arsenal to join AC Milan. He is due to take up the role on 1 December 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное