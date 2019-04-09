Экономика
Газету «Ведомости» задумали продатьLenta.ru 03:22
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.
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Происшествия
Начальнику СвЖД продлили домашний арест
Обновлено в 08:46
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено вчера в 17:46
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении»
Обновлено в 05:51
Происшествия
Саратовский облсуд оправдал Алексея Панагушина
Только что Саратовский областной суд отменил приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Саратовгесстрой" Алексею Панагушину.
Обновлено в 07:40
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина призвала женщин брать инициативу в свои руки
В последнем выпуске Бабкина немного отошла от основной темы передачи и заговорила о равноправии мужчин и женщин в современном обществе.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Футбол
Возобновляется футбольная Лига чемпионов
В 1999 году легендарный Алекс Фергюсон выиграл с «МЮ» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Чемпионов.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском
Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины
Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы
Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала детскую фотографию
Певица Альбина Джанабаева, бывшая участница группы «ВИА Гра», опубликовала на своей официальной странице в социальных сетях архивную фотографию из своего детства.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein поведал о романтических отношениях с Лободой
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопрос о предполагаемых романтических отношениях с украинской певицей Светланой Лободой.
Обновлено в 07:30
Общество
Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете
"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Авто
«ЗИЛ развалился, как СССР». История о машинах и холодильниках
Обновлено в 06:11
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02