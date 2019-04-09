Экономика

Газету «Ведомости» задумали продатьLenta.ru 03:22

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.
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Владелец «Ведомостей» заявил, что конкретных договоренностей о продаже газеты пока нет

ТАСС03:46

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Коммерсантъвчера в 15:48

Газету «Ведомости» могут продать за 15 млн евро

Реальное времявчера в 18:01

«Коммерсантъ» узнал о переговорах Демьяна Кудрявцева о продаже «Ведомостей»

Forbesвчера в 17:50

«Коммерсант»: Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости»

Snob.ruвчера в 17:45

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев, по некоторым данным, ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» Алексею Голубовичу

Эхо Москвы04:02

«Коммерсантъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать «Ведомости»

Дождьвчера в 17:06
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Более 30 самолетов и вертолетов ЧФ подняли по учебной тревоге

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Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
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Путин выступит на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
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Мадонна выступит на «Евровидении»

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Свидетель заявил, что водитель Соловчук первым напал на Мамаева

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Только что Саратовский областной суд отменил приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Саратовгесстрой" Алексею Панагушину.
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Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
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Надежда Бабкина призвала женщин брать инициативу в свои руки

В последнем выпуске Бабкина немного отошла от основной темы передачи и заговорила о равноправии мужчин и женщин в современном обществе.
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Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком

Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
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Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
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Для пассажиров открыли все станции Таганско-Краснопресненской линии

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Возобновляется футбольная Лига чемпионов

В 1999 году легендарный Алекс Фергюсон выиграл с «МЮ» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Чемпионов.
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Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском

Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
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В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

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Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины

Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
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Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

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Tesla научатся самостоятельно объезжать ямы

Как сообщил Илон Маск, отвечая на сообщение в Twitter, он «несомненно» планирует добавить фирменному автопилоту в электромобилях Tesla функцию распознавания ям на дороге и, конечно же, их автоматического объезда.
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Альбина Джанабаева показала детскую фотографию

Певица Альбина Джанабаева, бывшая участница группы «ВИА Гра», опубликовала на своей официальной странице в социальных сетях архивную фотографию из своего детства.
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Лидер Rammstein поведал о романтических отношениях с Лободой

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопрос о предполагаемых романтических отношениях с украинской певицей Светланой Лободой.
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Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете

"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
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Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
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В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
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В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
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«ЗИЛ развалился, как СССР». История о машинах и холодильниках

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Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
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Алексей Дмитриевич Голубович
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Управляющий директор «Arbat Capital».
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Демьян Борисович Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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