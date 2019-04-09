Экономика

Газету «Ведомости» задумали продатьLenta.ru 03:22

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.
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Владелец «Ведомостей» заявил, что конкретных договоренностей о продаже газеты пока нет

ТАСС03:46

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев, по некоторым данным, ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» Алексею Голубовичу

Эхо Москвы04:02

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Коммерсантъвчера в 15:48

«Коммерсантъ» узнал о переговорах Демьяна Кудрявцева о продаже «Ведомостей»

Forbesвчера в 17:50

«Коммерсант»: Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости»

Snob.ruвчера в 17:45

Газету «Ведомости» могут продать за 15 млн евро

Реальное времявчера в 18:01

«Коммерсантъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать «Ведомости»

Дождьвчера в 17:06
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Политика

Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

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Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных

В результате взрыва один военный погиб на месте.
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Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
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Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир

По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
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Происшествия

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Хирурги извлекли из сердца российского военнослужащего швейную иголку, с которой он прожил неделю.
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"Почта России" запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ и мобильной связи. Для этого компания создала специальный платежный сервис на своем сайте.
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Армия и оружие

Укрепление обороны: Индия решила купить еще 464 танка Т-90МС

В течение длительного времени предпринимались попытки создавать свой основной боевой танк, но выпущенная в количестве более сотни штук национальная машина, получившее название Arjun, не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и ее будущее туманно.
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Шоу-бизнес

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Главной звездой предстоящего видео стала 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева.
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Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру

После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.
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Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис для изучения ПДД

Во "ВКонтакте" появился сервис для изучения правил дорожного движения "ПДД 2019". Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
Обновлено в 05:32
Политика

Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Общество

ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»

Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
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Политика

Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 06:00
Политика

Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 18:38
Гаджеты

Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
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Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

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Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
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Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Краснодаре в домах активистов проходят обыски

Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
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Общество

В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста

Обновлено вчера в 08:08
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Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе

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Из Японии с золотом: Алина Загитова только сегодня вернулась в Россию

Олимпийская чемпионка 2018 года в Корее, чемпионка мира Сайтамы Алина Загитова вернулась в Россию из Страны восходящего солнца.
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Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».
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Демьян Борисович Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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Алексей Дмитриевич Голубович
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Управляющий директор «Arbat Capital».
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