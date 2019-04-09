Экономика

Газету «Ведомости» задумали продатьLenta.ru 03:22

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.
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Демьян Борисович Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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