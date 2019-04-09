Экономика
Газету «Ведомости» задумали продатьLenta.ru 03:22
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Экономика
Правила работы для пивоваров могут ужесточиться
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
Обновлено в 15:23
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Индии госпитализировали Далай-ламу
Обновлено в 18:46
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Политика
В «Правом секторе» открестились от задержанного в России Пирожка
Задержанный в России сотрудниками ФСБ Игорь Пирожок действительно был членом «Правого сектора», но очень короткий период времени.
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено в 13:29
Политика
Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы
Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Умер философ и культуролог Вадим Межуев
Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Политика
Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву
США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Общество
Квартал преткновения: «Лидер России» Евгений Григорьев о реновации деревянного жилья в Якутске
Директор ООО МСЗ «АРТ» и финалист всероссийского конкурса управленцев «Лидер России» Евгений Григорьев рассказал о том, что необходимо для того, чтобы на месте старых деревяшек возникли обновленные городские кварталы.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Почему таблетка не действует
Эксперты программы разбирались, почему бывают неэффективны качественные препараты.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Обвинение попросило признать норвежца Берга виновным в шпионаже
Гособвинение в ходе прений сторон в Мосгорсуде попросило признать гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Торонто пассажиры столкнувшихся авто открыли стрельбу друг по другу
После аварии находившиеся в авто люди устроили стрельбу, а затем скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 18:26