Экономика
Газету «Ведомости» задумали продатьLenta.ru 03:22
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.
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Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 11:50
Футбол
«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли
"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика
Путин рассказал, от чего зависит будущее России
По словам Путина, будущее страны "не зависит от санкций, оно зависит только от нас".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы
Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год
1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.
Обновлено в 11:01
Здоровье
Около 450 жителей Чувашии смогут ежегодно проходить лечение в новом гериатрическом центре
Еще 34 будут открыты в разных точках Чувашии до конца 2019 года.
Обновлено в 10:31
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика
«Правый сектор» рассказал об изгнании задержанного в России Пирожка
Экстремистская организация «Правый сектор» (запрещена в России) заявила, что задержанный в России Игорь Пирожок был изгнан из ее рядов спустя несколько месяцев после принятия.
Обновлено в 12:01
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено в 08:18
Политика
Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Общество
В Архангельске испытан новый протестный формат
В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400
3 апреля Соединённые Штаты призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.
Обновлено в 11:30
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Транспорт
«Автодор» повысит стоимость проезда по платным трассам
Расход за проезд по трассе М-4 «Дон», в зависимости от участка, вырастет от 5 до 10 рублей для легковушек.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено в 01:43