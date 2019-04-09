Экономика

Газету «Ведомости» задумали продатьLenta.ru 03:22

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владелец «Ведомостей» заявил, что конкретных договоренностей о продаже газеты пока нет

ТАСС03:46

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев, по некоторым данным, ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» Алексею Голубовичу

Эхо Москвы04:02

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Коммерсантъвчера в 15:48

«Коммерсантъ» узнал о переговорах Демьяна Кудрявцева о продаже «Ведомостей»

Forbesвчера в 17:50

«Коммерсант»: Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости»

Snob.ruвчера в 17:45

Газету «Ведомости» могут продать за 15 млн евро

Реальное времявчера в 18:01

«Коммерсантъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать «Ведомости»

Дождьвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика – территория диалога".
Обновлено в 11:50
Футбол

«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли

"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика

Путин рассказал, от чего зависит будущее России

По словам Путина, будущее страны "не зависит от санкций, оно зависит только от нас".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год

1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.
Обновлено в 11:01
Здоровье

Около 450 жителей Чувашии смогут ежегодно проходить лечение в новом гериатрическом центре

Еще 34 будут открыты в разных точках Чувашии до конца 2019 года.
Обновлено в 10:31
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика

«Правый сектор» рассказал об изгнании задержанного в России Пирожка

Экстремистская организация «Правый сектор» (запрещена в России) заявила, что задержанный в России Игорь Пирожок был изгнан из ее рядов спустя несколько месяцев после принятия.
Обновлено в 12:01
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено в 08:18
Политика

Лукашенко возмутила реакция на его слова о победе Порошенко на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о предстоящей победе действующего президента Украины на выборах главы государства, сообщает БелТА.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Общество

В Архангельске испытан новый протестный формат

В Архангельске задержан десяток активистов, которые решили продолжить бессрочно протестную акцию, состоявшуюся 7 апреля.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика

Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400

3 апреля Соединённые Штаты призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и С-400.
Обновлено в 11:30
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Космос

Интернет даст имя крупнейшей «безымянной» планете Солнечной системы

Обновлено в 11:16
Политика

Приехавшую на переговоры по Brexit Терезу Мэй никто не встретил

Обновлено в 11:57
Транспорт

«Автодор» повысит стоимость проезда по платным трассам

Расход за проезд по трассе М-4 «Дон», в зависимости от участка, вырастет от 5 до 10 рублей для легковушек.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Дмитриевич Голубович
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Управляющий директор «Arbat Capital».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Демьян Борисович Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное