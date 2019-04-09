Экономика
Газету «Ведомости» задумали продатьLenta.ru 03:22
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленных представителей рынка, изданием заинтересовался основатель Arbat Capital Алексей Голубович.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Обновлено в 05:53
Технологии
Оплатить услуги ЖКХ теперь можно онлайн через «Почту России»
"Почта России" запустила свой сервис по онлайн-оплате мобильной связи, ЖХК и других услуг.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил
Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте полузащитника с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено в 12:53
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил с ней ради денег
Иван Смирнов, действительно, использовал Болтневу в личных целях.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Авто
Toyota опубликовала тизер нового внедорожника Highlander
Японский автоконцерн Toyota вскоре выпустит новую генерацию внедорожника Highlander.
Обновлено в 12:21
Общество
Число браков с начала века в России снизилось до минимума
Общий коэффициент брачности в России снизился до уровня 2000 года.
Обновлено в 01:28
Политика
Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями
В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Экономика
На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации
Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Политика
В России могут появиться генетические паспорта
В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 02:56
Наука
Психологи нашли связь между чертами личности и результатами жизни
Как заявил специалист в области психологии Кристофер Дж. Сото, проект LOOPR дал возможность изучить связь между чертами личности и возможностями людей.
Обновлено в 12:03
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Суд продлил арест фигуранта «дела Baring Vostok» Дельпаля до 14 июля
Басманный суд Москвы продлил до 14 июля арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 13:26
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Lexus анонсировал новый роскошный минивэн Lexus LM
Изучив изображения, на которых отчетливо заметен характерный профиль и наклон средней стойки крыши, становится понятно, что будущий минивэн Lexus представляет собой "разновидность" минивэна Toyota Alphard.
Обновлено в 10:27
Политика
Британские депутаты поддержали отсрочку брексита до 30 июня
Палата общин парламента Великобритании одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Пользователи Интернета раскритиковали девушку. Футболист Андрей Аршавин впервые вывел в свет свою новую возлюбленную по имени Евгения.
Обновлено в 08:18