Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министраИзвестия вчера в 23:12

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост. Об этом говорится на первой полосе номера за 24 марта. По мнению экспертов таблоида, только такой поворот событий заставит парламентариев проголосовать за проект соглашения по выходу из ЕС (Brexit).

Политика Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.

Происшествия Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Хоккей Звезда СКА Дацюк после травмы может выйти на лед в матче против ЦСКА Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк может принять участие в первом матче финала Западной конференции КХЛ против столичного ЦСКА, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

Экономика Медведев поддержал маркировку молочной продукции Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции.

Общество Роспотребнадзор выявил нарушения в кафе сети «АндерСон» в Москве Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети "АндерСон", в исследованных образцах сырья и блюд выявлены бактерии кишечной палочки, сообщается на официальном сайте управления.

Общество Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.

Экономика Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".

Футбол Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Культура Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал о цели акции Художник Артем Гаврилюк-Божко, который прогулялся в одних трусах по залам Третьяковки, и был при этом намазан золотой краской, рассказал, что таким образом собирался поддержать современное искусство.

Происшествия На Казанском вокзале в Москве нашли гранату На железнодорожных путях пригородного направления на территории Казанского вокзала в Москве нашли гранату.

Политика В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

Футбол Адвокат Мамаева допустил, что попросит вернуть дело в прокуратуру Несмотря на официальное объявление МВД о передаче дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в суд, адвокат игрока ФК «Краснодар» Игорь Бушманов пока не получил уведомление.

Общество Минфин предложил запретить переводы денег в онлайн-казино Минфин РФ предложил запретить переводы денег граждан на счета нелегальных лотерей и онлайн-казино.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера В Сети появились видеозаписи с круизного лайнера «Вайкинг скай» (Viking Sky), терпящего бедствие у берегов Норвегии.

Авто Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.

Происшествия В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.

Экономика Индекс делового климата IFO в Германии в марте оказался лучше прогноза Индекс делового климата в Германии в марте поднялся до 99,6 пункта с показателя февраля в 98,5 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Музыка Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.

Авто Lamborghini выпустит «духовного наследника» LM002 Итальянский автопроизводитель Lamborghini вынашивает планы о выпуске «духовного наследника» легендарной модели LM002.

Общество МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».