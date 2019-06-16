Политика
The New York Times ответила на обвинения Трампа в изменеРоссийская газета 01:30
Редакция газеты The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, обвинившему СМИ в измене с связи с публикацией статьи о попытках американских спецслужб организовать кибератаки на российские энергосистемы.
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с чего всё началось
Прекрасный образчик этого образа мысли нам представляет свежий и скандальный материал главного американского СМИ — The New York Times, опубликовавшей статью под заголовком "США усиливают онлайн-атаки на электросети России".РИА Новости01:00
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Общество
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Происшествия
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Обновлено в 02:19
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Пожар в одном из жилых домов на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено вчера в 21:04
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Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
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Обновлено вчера в 23:36
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